Кто такой Дурек Верретт: пять неожиданных фактов о женихе принцессы Марты Луизы

Издание Daily Mail выпустило большую статью о Дуреке, а мы выбрали для вас пять самых странных фактов о нем.

1. По словам самого Дурека из интервью журналу Vanity Fair в 2020 году, он вырос в невероятном богатстве, имел прислугу и частные самолеты благодаря своему успешному отцу-архитектору. Но его мать опровергла эту информацию в другом интервью.

2. В 2002 году Дурек, который ранее заявлял о своем положительном ВИЧ-статусе, сенсационно сообщил, что пережил клиническую смерть из-за почечной недостаточности.

"Мне сказали, что у меня повреждение мозга, и что я никогда больше не смогу ходить. Мои почки были в таком плохом состоянии, что я провел следующие восемь лет своей жизни на диализе — опыт, который заставил меня пройти сквозь огонь человеческих страданий", - говорил мужчина.

Он провел два месяца в состоянии искусственной комы и лишился возможности ходить. Через семь лет после этого его жених, массажист Хэнк Гринберг, с которым он состоял в отношениях в течение восьми лет с 2007 года, собрал средства для шамана на пересадку почки. Донором стала сестра Дурека.

3. Дурек вспоминал, что подвергался сексуальному насилию со стороны няни-мужчины, что привело его к наркотической и алкогольной зависимости.

"В молодости я пил как сумасшедший", — написал он в своей книге 2019 года "Взлом духов". "Я проводил дни, обучаясь шаманизму, а потом напивался, играя в видеоигры с приятелями. У меня были не только проблемы с алкоголем, я был еще и гомофобом", — признался он.

4. В той же книге Дурек писал, что в детстве он "ненавидел быть черным" и покупал отбеливатель для кожи. Он добавил: "Я также обесцвечивал волосы — до такой степени, что они выпадали, поэтому у меня до сих пор нет волос".

5. Он имел проблемы с законом. В 1991 году Дурек, который тогда носил имя Дерек, был приговорен к пяти годам тюрьмы за организацию нелегальной вечеринки в пустующем доме в Калифорнии, который впоследствии сгорел. В конечном итоге он отсидел год в тюрьме. Согласно судебным документам, после освобождения шаман был арестован еще три раза по всему штату Калифорния за уклонение от оплаты проезда на автобусе, незаконное проникновение на чужую территорию и кражу услуг.

Его бывший жених Хэнк Гринберг, в интервью Яну Мойру из Daily Mail говорил в 2019 году: "Я очень любил Дурека и желаю ему всего наилучшего, но ничего хорошего о нем сказать не могу".

Дурек Верретт и принцесса Марта Луиза / Фото: Getty Images

31 августа Дурек и норвежская принцесса Марта Луиза сыграют свадьбу в Гейрангер-фьорде. Пару познакомили друзья в 2019 году, и они утверждают, что знали друг друга в прошлой жизни, а именно со времен Древнего Египта.

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