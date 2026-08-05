Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк / © Associated Press

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В британской королевской семье немало романтических историй, но знакомство принцессы Евгении и Джека Бруксбенка вполне могло бы стать сюжетом романтической комедии, об этом сообщило издание HELLO!.

Их пути пересеклись ещё в 2010 году на популярном швейцарском курорте Вербье. Будущих влюблённых познакомили общие друзья во время зимнего отдыха, и, как впоследствии признался Джек, это была настоящая любовь с первого взгляда.

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Евгении тогда было всего 20 лет, а Джеку — 24. В одном из своих интервью принцесса вспоминала, что они очень быстро поняли, их объединяют одинаковые ценности, увлечения и взгляд на жизнь. С тех пор они практически не расставались.

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Мужчина, которого принцесса называет своим героем

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк / © Associated Press

За годы совместной жизни Евгения не раз публично говорила о муже с особой нежностью. Она называет его своим героем, «лучшим человеком» и «одним из лучших людей на планете». Такие слова из уст представительницы британской королевской семьи звучат редко, ведь Виндзоры традиционно сдержанны в публичном проявлении эмоций.

После рождения третьего ребенка в 2026 году принцесса ещё раз подчеркнула, что Джек — «лучший папа в мире», который полностью вовлечён в воспитание детей. Сегодня супруги воспитывают троих малышей: старшего сына Августа, младшего Эрнеста и дочь, которая родилась в августе 2026 года. Её имя королевская семья пока не объявила.

Чем зарабатывает муж принцессы

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк / © Getty Images

В отличие от многих членов британской монархии, Джек Бруксбенк никогда не делал карьеру при дворе. Его профессиональный путь давно связан с ресторанным и гостиничным бизнесом. В своё время он работал бренд-амбассадором известного производителя премиальной текилы Casamigos — бренда, соучредителем которого является голливудский актёр Джордж Клуни.

Сам Джек не скрывал, что ещё с 18 лет мечтал создать собственную сеть традиционных британских пабов. Он хотел возродить атмосферу старых английских пабов с каминами и воскресными семейными обедами.

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В 2022 году его карьера приняла новый поворот. Бруксбенк присоединился к международной компании Discovery Land Company, которая занимается созданием элитных курортов и жилых комплексов. Один из масштабных проектов компании расположен в Португалии между популярными курортными районами Компорта и Мелидиш. Именно эта работа стала причиной того, что семья сейчас живет сразу в двух странах — Великобритании и Португалии.

Семья без скандалов

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк / © Associated Press

В отличие от многих членов британской королевской семьи, Джек практически не попадает на первые полосы газет из-за личных скандалов. Он родился в семье Джорджа и Николы Бруксбенков, у него есть младший брат Томас, который был его шафером на свадьбе.

Евгения неоднократно говорила, что очень быстро почувствовала себя частью новой семьи. По её словам, родители Джека с самого начала приняли её как родную дочь, а тёплые отношения между семьями только укрепили их союз.

Интересно, что у истории родов Бруксбенков и Фергюсонов есть неожиданная связь. Исследователи британской генеалогии установили, что Джек и Евгения являются очень дальними кровными родственниками через общих предков XVIII века. Впрочем, такая степень родства считается чрезвычайно отдаленной и не имеет никакого юридического или этического значения.

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Признание в любви на фоне тропической природы

После семи лет отношений Джек решил сделать следующий шаг, и в январе 2018 года во время романтического путешествия в Никарагуа он сделал Евгении предложение. Принцесса до сих пор вспоминает этот момент с улыбкой. Она рассказывала, что они любовались озером на закате, и именно тогда Джек достал кольцо.

Предложение стало для неё неожиданностью, хотя после семи лет совместной жизни она была уверена, что именно так и завершится их любовная история.

Королевская свадьба

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк / © Associated Press

Свадьба состоялась 12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На церемонии присутствовали королева Елизавета II, принц Филипп, тогдашние принц Чарльз и Камилла, принц Уильям с Кейт, принц Гарри и Меган Маркл, а также сотни гостей из разных стран мира.

Несмотря на великолепие королевской церемонии, Евгения признавалась, что больше всего волновалась не из-за внимания миллионов людей, а из-за того, что в конце прохода её будет ждать мужчина, которого она любит.

За более чем пятнадцать лет совместной жизни Джек и Евгения практически не становились героями громких конфликтов или драматических заголовков. Они редко выставляют свою личную жизнь напоказ, но каждое совместное появление подтверждает, что между ними царит доверие, взаимная поддержка и уважение.

Похоже, именно эта простота и отсутствие желания жить исключительно по законам дворца сделали их одной из самых крепких пар современной британской монархии.

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