Кто выглядит эффектнее: княгиня Шарлин vs герцогиня Сассекская

На днях мы видели княгиню Шарлин в компании ее мужа князя Альбера II на светском мероприятии и образ Ее Высочества нам напомнил образ, в котором однажды появлялась на публике Меган, герцогиня Сассекская.

Шарлин посетила церемонию вручения наград World Rugby Awards 2022 в Монако. Одета в этот вечер княгиня была в белую рубашку и черную макси-юбку объемного фасона от Dior. Дополнила свой образ парой остроносых черных туфель на каблуках также от Dior и жемчужными серьгами с бриллиантами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Этот образ княгини нам напомнил один выход герцогини Сассекской в 2019 году.

37-летняя жена принца Гарри тогда была беременна первенцем и надела на церемонию наряд, состоящий из белой рубашки и черной макси-юбки от Givenchy, сделан он был на заказ.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Сама же герцогиня Сассекская, похоже, вдохновлялась образом голливудской актрисы Шерон Стоун, которая в белой рубашке своего мужа Фила Бронштейна и атласной макси-юбке от Vera Wang приехала на 70-ю церемонию вручения премий "Оскар". Об этом мы подробнее рассказывали вот здесь.

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