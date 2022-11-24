Кто выглядит эффектнее: княгиня Шарлин vs герцогиня Сассекская

На днях мы видели княгиню Шарлин в компании ее мужа князя Альбера II на светском мероприятии и образ Ее Высочества нам напомнил образ, в котором однажды появлялась на публике Меган, герцогиня Сассекская.
Шарлин посетила церемонию вручения наград World Rugby Awards 2022 в Монако. Одета в этот вечер княгиня была в белую рубашку и черную макси-юбку объемного фасона от Dior. Дополнила свой образ парой остроносых черных туфель на каблуках также от Dior и жемчужными серьгами с бриллиантами.
Этот образ княгини нам напомнил один выход герцогини Сассекской в 2019 году.
37-летняя жена принца Гарри тогда была беременна первенцем и надела на церемонию наряд, состоящий из белой рубашки и черной макси-юбки от Givenchy, сделан он был на заказ.
Сама же герцогиня Сассекская, похоже, вдохновлялась образом голливудской актрисы Шерон Стоун, которая в белой рубашке своего мужа Фила Бронштейна и атласной макси-юбке от Vera Wang приехала на 70-ю церемонию вручения премий "Оскар". Об этом мы подробнее рассказывали вот здесь.
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