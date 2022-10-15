Кто выглядит лучше: принцесса Уэльская и Клаудия Шиффер в одинаковых ретро-жакетах от Chanel

Принцесса Уэльская на этой неделе удивила поклонников, появившись на мероприятии в ретро-жакете от Chanel.
В четверг принцесса Кэтрин вместе с мужем Уильямом побывали на стадионе "Коппер Бокс Арена" в Лондоне, где отметили 10-летие спортивной инициативы Coach Core, которая занимается тем, что помогает молодым людям становиться тренерами.
Для нового публичного выхода принцесса Уэльская выбрала раритетный синий жакет из твида из коллекции Chanel 1995 года.
Именно этот жакет в далеком 1995 году на подиуме демонстрировала легендарная манекенщица 90-х Клаудия Шиффер.
Мы нашли фото Шиффер с этого показа и предлагаем вам проголосовать, на ком же этот ретро-жакет сидит лучше. Принцесса Уэльская, кстати, дополнила образ черными брюками-клеш от Roland Mouret, с которыми произошел конфуз и туфлями от Gianvito Rossi.
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