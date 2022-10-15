Кто выглядит лучше: принцесса Уэльская и Клаудия Шиффер в одинаковых ретро-жакетах от Chanel

Принцесса Уэльская на этой неделе удивила поклонников, появившись на мероприятии в ретро-жакете от Chanel.

В четверг принцесса Кэтрин вместе с мужем Уильямом побывали на стадионе "Коппер Бокс Арена" в Лондоне, где отметили 10-летие спортивной инициативы Coach Core, которая занимается тем, что помогает молодым людям становиться тренерами.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Для нового публичного выхода принцесса Уэльская выбрала раритетный синий жакет из твида из коллекции Chanel 1995 года.

Именно этот жакет в далеком 1995 году на подиуме демонстрировала легендарная манекенщица 90-х Клаудия Шиффер.

Клаудия Шиффер на показе Chanel 1995 года в жакете, как у принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Мы нашли фото Шиффер с этого показа и предлагаем вам проголосовать, на ком же этот ретро-жакет сидит лучше. Принцесса Уэльская, кстати, дополнила образ черными брюками-клеш от Roland Mouret, с которыми произошел конфуз и туфлями от Gianvito Rossi.

Принцесса Уэльская и Клаудия Шиффер / Фото: Getty Images

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