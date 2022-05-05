Кто я, или кризис идентичности: что это такое и как проявляется

Кто я, или кризис идентичности: что это такое и как проявляется

Кризисы идентичности были всегда, но в нормальных условиях есть время в них войти и время из них выйти. Постепенно, в своем темпе. Но во время войны все происходит по-другому.

Во время непредсказуемых событий у человека на это нет времени, рассказывает психолог и консультант Юлия Ярошевич.

Кто я? Задавали себе этот вопрос? Он об идентичности личности. Кто я? Какие мои цели? Где мои ценности? К чему я стремлюсь? Куда иду?

Человек формирует ответы на эти вопросы на протяжении всей жизни. Это именно о понимании себя. Постепенно шаг за шагом человек строит себя и свое будущее. А потом произошла война… Которая напрочь уничтожает все то, что ты строил, о чем мечтал и к чему стремился. Впереди бежит неопределенность, а ты где-то плетешься сзади. Кто я? Задавая вопрос к себе, ты чувствуешь только, как подступают слезы. За этим всем есть разрушенная жизнь и крах личной идентичности.

У тебя исчезают все опоры, твои ценности разрушены, ты не можешь строить будущее, ты не знаешь, как быть в настоящем. Утрата привычной жизни, работы, жилья, привычек, не дай бог близких, всего и всех, что и, кто были для тебя ценны и придавали твоей жизни смысл.

Отчаяние, боль, неверие – все это полностью разрушает человека, формируя травматический опыт и утрату личной идентичности.

Как это проявляется?

человек долго находится в состоянии "заморозки" он не может действовать, только ждет когда…

депрессивное состояние, угнетение, утрата желания жить

изолируется от социума (иногда прямо не желая выходить из дома, иногда не прямо – прячется за одеждой, постоянно сутулится, пытается сторониться людей)

истребляет себя морально, постоянно подвергая себя стрессу, перепроживая, травмирующие события

начинает пить

становится агрессивным к более слабым (детям или, например, животным)

впадает в истерики

Если говорить метафорически "Хочется просто закрыть глаза и лежать так долго, пока все это не закончится".

Утрата идентичности во время жизни закономерно, во время войны - тем более. Но это не приговор. Главное - своевременно распознать, начать действовать. Но замечу, психологическая помощь в этом вопросе будет действенна, только когда человек сможет быть в безопасности физически, затем морально. Далее можно работать над возвращением идентичности, поисках себя и восстановления собственного Я.

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