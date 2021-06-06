Кто заменит Елизавету II: 12 королевских наследников, претендующих на трон

Королева Елизавета II является старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. В апреле 2021-го ей исполнилось 95 лет, и это серьезный юбилей.

Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в день смерти своего отца короля Георга VI и в 2021 года отпраздновала 69-летие на троне. Но, как бы это прискорбно ни звучало, ничто не вечно, и королева тоже. Однажды ее место займет первый наследник и старший сын – принц Уэльский Чарльз. А после него в Великобритании настанет эра королей.

Давайте разбираться, когда и при каких обстоятельствах британская корона оказалась в руках и Елизаветы II и кто же эти люди – наследники престола, некоторые из них пусть и теоретически, но могут оказаться на троне.

Елизавета II

Принцесса Елизавета – старшая дочь короля Георга VI и королевы Елизаветы взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца. Все, наверное, слышали эту историю, что отец принцессы получил корону по стечению обстоятельств. Старший брат Георга – Эдуард VIII, который и должен был стать королем, отказался от короны потому, что англиканская церковь и правительство не позволили ему жениться на женщине, которую он любил – Уоллис Симпсон. Мать принцессы Елизаветы и принцессы Маргарет - Елизавета Боуз-Лайон, всю жизнь обвиняла Уоллис в том, что из-за отречения Эдуарда корона досталась ее мужу Георгу (до коронации Альберту), а он в свою очередь был не готов к такой работе, и это сильно пошатнуло его здоровье.

Коронация короля Георга VI, 12 мая 1937 года / Associated Press

После смерти отца, а умер он в возрасте 56 лет, его старшая дочь Елизавета возглавила трон.

На ее царствование выпал весьма широкий период британской и мировой истории, знаменательными событиями которого стали распад Британской империи и ее трансформация в Содружество наций, процесс деколонизации, Холодная война, выход человека в космос и высадка на Луне, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него, урегулирование длительного этнополитического конфликта в Северной Ирландии, победа в Фолклендской войне, участие Великобритании в войнах в Ираке и Афганистане, финансовый кризис 2008 года, референдум о независимости Шотландии, пандемия коронавирусной инфекции и многое другое.

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года, Вестминстерское аббатство / Associated Press

Надо отдать должное, королева смогла сохранить популярность британской монархии, а вот смогут ли это ее преемники?

Принц Чарльз

Принц Чарльз / Associated Press

Старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбурского, является первым в очереди на престол. Принцу Уэльскому сейчас 72 года. В СМИ ходят шутки, что так долго, как ждет Чарльз своей очереди на трон, не ждал никто. Чарльз уже давно выполняет многие поручения королевы от ее имени.

Принц Чарльз и Елизавета II / Associated Press

Как и подобает члену британской королевской семьи, Чарльз принадлежит к англиканской церкви. Однако он не скрывает интереса к православию. Также он занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Женат на Камилле Паркер-Боулз, получившей после свадьбы титул герцогини Корнуольской. От первого брака Чарльза с Дианой Спенсер у него есть двое сыновей – принц Уильям и принц Гарри.

Принц Уильям

Принц Уильям / Associated Press

Старший сын Чарльза и принцессы Дианы. Находится второй в очереди на трон. Многие эксперты считают, что именно Уильям станет новым королем Великобритании, и правление его отца Чарльза если и будет иметь место, то продлится не очень долго (опять же, нужно учитывать возраст принца Уэльского). Уильяму 38 лет, он окончил Сент-Эндрюсский университет с отличием и в этом превзошел своего отца Чарльза, выпускника Кембриджа. Он служил в Королевских военно-воздушных силах и был пилотом санитарного вертолета. Сейчас Уильям выполняет королевские обязанности и занимается благотворительностью. В 2011 году женился на своей давней подруге Кейт Миддлтон, после свадьбы получившей титул герцогини Кембриджской.

Кейт и Уильям с тремя детьми / Getty Images

Пара воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Ходят слухи, что супруги планируют четвертого ребенка.

Принц Джордж

Принц Джордж / Getty Images

Старший сын Уильяма и Кейт – принц Джордж, в июле 2021-го отметит 8-летие. Он является третьим в очереди на корону. Он третий правнук королевы и первый внук Чарльза. Еще до рождения принца газета The Washington Post назвала его "самым известным в мире малышом". Также он стал первым человеком в истории, статья про которого в нескольких языковых разделах Википедии появились еще до его рождения. Очень вероятно, что именно Джордж станет королем Великобритании в лет через 50, а может быть, и больше.

Принцесса Шарлотта и принц Луи

Принц Луи и принцесса Шарлотта / Associated Press

Пока единственная дочь Кейт и Уильяма, 5-летняя принцесса Шарлотта, занимает четвертое место в очереди. А ее младший брат принц Луи, которому в апреле исполнится 3 года, соответственно, на пятом месте в очереди. Если у герцогини Кэтрин и принца Уильяма родится четвертый ребенок, он автоматически займет шестое место в очереди на трон, с которого потеснит своего дядю принца Гарри.

Принц Гарри и его сын Арчи

Герцогиня Меган и принц Гарри с сыном Арчи / Getty Images

Сейчас шестое место занимает принц Гарри, а его сын Арчи, несмотря на то что не получил титул принца после своего рождения, идет следом за отцом, занимая седьмое место. В 2020 году Гарри и его супруга Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, но это не лишает принца права на престол, хотя, конечно, вряд ли он ему когда-то достанется. 6 июня 2021 года у пары родилась дочь Лилибет, она займет восьмое место в очереди.

Герцог Йоркский Эндрю и его дочери

Принцесса Евгения и принц Эндрю / Getty Images

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Сын королевы – принц Эндрю смещается на девятое место. Скандальная репутация герцога вряд ли когда-то позволит ему взойти на трон, хотя короны ему не видать не только по этой причине. Его старшая дочь принцесса Беатрис занимает десятое место, а ее младшая сестра - принцесса Евгения - одиннадцатое. Недавно принцесса Евгения родила наследника – сына Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка, который тоже маловероятно когда-то получит корону, но после мамы занимает двенадцатое место.

Принцессы Евгения и Беатрис / Associated Press

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