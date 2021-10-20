Кто заменит Елизавету II: на королевском сайте обновили список претендентов на трон

Кто заменит Елизавету II: на королевском сайте обновили список претендентов на трон

На сайте британской королевской семьи были внесены изменения в линии престолонаследования.

Это произошло спустя месяц после того, как внучка королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис, родила дочь Сиенну, 18 сентября 2021 года.

Теперь там значится, что Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци занимает 11-е место в очереди на трон после своей матери Беатрис. А вот младшая сестра Беатрис, принцесса Евгения переместилась на 12-е место, следовательно, ее сын Август Филипп Хоук Бруксбэнк оказался на 13-м месте, пишет royal.uk.

Принцессы Беатрис и Евгения / Associated Press

Нет ничего необычного в том, что линия наследования на сайте королевской семьи не обновляется сразу после рождения. Точно так же прошло почти два месяца, прежде чем Август был добавлен в список, он родился в феврале 2021 года. Ранее принцесса Евгения рассказывала, что она успела познакомить сына с его прадедушкой.

Также было и с дочерью герцога и герцогини Сассекских, Лилибет Дианой. Она родилась в июне 2021 года, а в список наследников трона ее включили позже.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци - 12-й правнук королевы и четвертая из тех, кто появились на свет в 2021 году.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

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