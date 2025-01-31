Кто заменит короля Чарльза: первая десятка претендентов на британский престол

С момента рождения второй дочери принцессы Беатрис список престолонаследников снова изменился.
Первое место по-прежнему занимает принц Уэльский Уильям – старший сын короля Чарльза и принцессы Дианы (его первой жены).
После него в очереди старший сын Уильяма – принц Джордж Уэльский – первенец Уильяма и Кейт, принцессы Уэльской.
Третье место занимает сестра принца Джорджа и дочь принца Уильяма – принцесса Шарлотта Уэльская. Ранее мы рассказывали, какие у нее шансы стать королевой Великобритании.
Четвертое место занимает второй сын Уэльских – принц Луи.
На пятом месте младший брат Уильяма – принц Гарри, герцог Сассекский. Но в виду того, что он давно отказался от роли старшего члена королевской семьи, он вряд ли когда-то смог бы занять место короля.
На шестом месте дети Гарри – принцесса Лилибет и на седьмом сын – принц Арчи.
Восьмое место у принца Эндрю, герцога Йоркского – среднего сына королевы Елизаветы II, но и он из-за многочисленных скандалов отстранен от королевской работы, хотя место в линии престолонаследования не потерял.
Девятое место занимает старшая дочь Эндрю – принцесса Беатрис Йоркская.
А десятое – старшая дочь Беатрис – Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци. Ее сестра Афина, которая родилась недавно, занимает одиннадцатое место.
Напомним, ранее мы рассказывали о королевских наследниках, которым предстоит взойти на трон.
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