Кто заменит короля Чарльза: первая десятка претендентов на британский престол

С момента рождения второй дочери принцессы Беатрис список престолонаследников снова изменился.

Первое место по-прежнему занимает принц Уэльский Уильям – старший сын короля Чарльза и принцессы Дианы (его первой жены).

Принц Уильям / Фото: Associated Press

После него в очереди старший сын Уильяма – принц Джордж Уэльский – первенец Уильяма и Кейт, принцессы Уэльской.

Принц Джордж Уэльский / Фото: Getty Images

Третье место занимает сестра принца Джорджа и дочь принца Уильяма – принцесса Шарлотта Уэльская. Ранее мы рассказывали, какие у нее шансы стать королевой Великобритании.

Принцесса Шарлотта на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Четвертое место занимает второй сын Уэльских – принц Луи.

Принц Луи / Фото: Associated Press

На пятом месте младший брат Уильяма – принц Гарри, герцог Сассекский. Но в виду того, что он давно отказался от роли старшего члена королевской семьи, он вряд ли когда-то смог бы занять место короля.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

На шестом месте дети Гарри – принцесса Лилибет и на седьмом сын – принц Арчи.

Принц Арчи / Фото: Getty Images

Принцесса Лилибет и ее дедушка король Чарльз III

Восьмое место у принца Эндрю, герцога Йоркского – среднего сына королевы Елизаветы II, но и он из-за многочисленных скандалов отстранен от королевской работы, хотя место в линии престолонаследования не потерял.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Девятое место занимает старшая дочь Эндрю – принцесса Беатрис Йоркская.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

А десятое – старшая дочь Беатрис – Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци. Ее сестра Афина, которая родилась недавно, занимает одиннадцатое место.

Сиенна Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о королевских наследниках, которым предстоит взойти на трон.

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