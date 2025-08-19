ТСН в социальных сетях

Кто же будет крестным — Уильям или Гарри: герцог Вестминстерский оказался перед трудным выбором в преддверии крещения дочери

Герцогу и герцогине Вестминстерским — Хью и Оливии — предстоит принять важное решение. Вскоре они планируют покрестить свою дочь Козиму, которая родилась в конце июля.

Герцог Вестминстерский

Герцог Вестминстерский / © Getty Images

Дело в том, что Хью Гросвенор является крестным 12-летнего принца Джорджа — старшего сына принца Уильяма, а также он крестил 6-летнего принца Арчи — сына принца Гарри. И теперь герцог Вестминстерский стоит перед выбором, кого же из братьев выбрать на роль крестного для своей дочери Козимы, которая стала для него первенцем.

Как сообщает The Times, Хью и Оливия находятся на «минном поле» в вопросе о том, просить ли принца Гарри стать крестным отцом их дочери или же отдать предпочтение принцу Уильяму, который был шафером на свадьбе пары, которую Гарри отказался посетить по той причине, что не хотел там сталкиваться со старшим братом.

Хью и Оливия Гросвеноры / © Getty Images

Хью и Оливия Гросвеноры / © Getty Images

Предполагается, что выбор пал на Уильяма (хотя это официально не подтверждено), поскольку он по-прежнему принимает активное участие в жизни Хью. Но ждем официальных подтверждений.

Принц Уильям на свадьбе Оливии и Хью Гросвенор / © Getty Images

Принц Уильям на свадьбе Оливии и Хью Гросвенор / © Getty Images

Напомним, Хью и Оливия Гросвеноры пока официально не объявили, кто будет крестными родителями их дочери и когда состоятся крестины.

