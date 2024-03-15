Куда исчезла принцесса Кейт: по Сети распространяются конспирологические теории

Но недавняя опубликованная фотография ко Дню матери, где Кейт запечатлена тремя детьми, наделала столько шума из-за использования принцессой фотошопа, что в Сети начали расползаться разные конспирологические теории, в которых люди предполагают, куда же могла подеваться принцесса.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

С самого начала Кенсингтонский дворец дал понять, что Кэтрин вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи, а дворец будет предоставлять обновленную информацию только "когда появится важная новая информация, которой можно поделиться". Но в информационном вакууме люди начали додумывать свои собственные теории "пропажи принцессы Кейт".

Со здоровьем Кейт все очень плохо

Именно на теме здоровья принцессы появилось очень много спекуляций. В конце января дворец сообщил, что реабилитация Кэтрин проходит хорошо, она чувствует себя лучше и вернулась в свой дом в Виндзор. Чуть позже стало известно, что вместе с Уильямом и детьми они уехали в загородный особняк Анмер-холл, но добирались они туда очень секретно и так, что никто не смог их запечатлеть на фото.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В феврале принц Уильям внезапно отменил свое появление на поминальной службе короля Константина (его крестного отца) сославшись на личные причины. И вновь начали расползаться слухи, что это связано с состоянием здоровья его супруги Кэтрин. Спустя два дня представитель принцессы Уэльской сделал заявление нескольким средствам массовой информации, чтобы развеять слухи, заявив, что у нее "все хорошо", но без каких-либо уточнений или доказательств. А уже 5 марта возникли дополнительные вопросы. Это произошло после того, как британские военные объявили, что Кэтрин, примет участие в церемонии вручения знамени в июне, по-видимому, без консультации с дворцовыми чиновниками. А вскоре удалили эту информацию с сайта, так как она оказалась неподтвержденной дворцом.

Дворец отреагировал и практически сразу же, как полагают в прессе и соцсетях, инициировал поездку Кейт с ее мамой Кэрол на авто неподалеку от Виндзора, где их сфотографировали папарацци. Но новые снимки еще больше подлили масла в огонь, мол девушка, похожая на Кейт, но действительно ли это принцесса?

И тогда на День матери 10 марта Кенсингтонский дворец опубликовал якобы новое фото Кейт с детьми, сделанное принцем Уильямом. Милый семейный снимок должен был вероятно продемонстрировать публике, что с принцессой все в порядке. Она жива и здорова. Несколько крупных информационных агентств, первоначально опубликовавших фотографию, в том числе The Associated Press, Reuters, Getty Images и AFP, удалили ее всего через несколько часов, сославшись на опасения по поводу цифровых манипуляций. А на следующий день Кейт опубликовала сторис, в котором извинилась за "замешательство", вызванное редактированием ею изображения. Кенсингтонский дворец заявил, что не будет публиковать оригинальную неотредактированную фотографию.

Принцесса Уэльская опубликовала сторис / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Словом, более никаких комментариев и подробностей от дворца не поступало. А принц Уильям продолжает появляться на публике сам. Вчера он посетил церемонию вручения премии "Наследие Дианы" в Музее науки в Лондоне, которая отпраздновала свое 25-летие.

Принц Уильям на церемонии The Diana Legacy Awards в Лондоне / Фото: Getty Images

Кейт в искусственной коме

Еще одна теория, в которой люди думают, что со здоровьем Кэтрин все так плохо, что она находится в коме. И именно по этой причине дворец выпускает странные отфотошопленные фотографии, которые, наверняка, были сделаны намного раньше, когда Кейт была здорова.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Согласно этой теории Кейт Миддлтон столкнулась с серьезными осложнениями и у нее могли возникнуть неожиданные послеоперационные проблемы, которые привели к длительному периоду восстановления. Некоторые даже предполагают, что из-за этих осложнений она могла находиться в искусственной коме. Кстати эту теорию первоначально распространили испанские журналисты.

Кейт ушла от Уильяма из-за его измены

Кроме здоровья принцессы людей беспокоит и вопрос личной жизни Кейт и Уильяма. Ходят слухи о потенциальном разладе между Кейт и принцем Уильямом и возможном разводе пары. Предполагается, что Уильям изменяет жене с леди Роуз Хэнбери, маркизой Чолмондели, с которой Кейт была ранее дружна. В августе 2023 года принцесса Уэльская посетила вечеринку в Норфолкском поместье своей подруги, но принц Уильям тогда не присоединился к жене. Эта теория основана на неподтвержденных сообщениях и слухах. Но некоторые всерьез считают, что Кейт могла уйти от мужа из-за его измены.

Принцесса Уэльская c маркизой Чолмондели / Фото: Getty Images

Эксперты говорят, что положить конец всем домыслам и сплетням мог бы дворец, если бы честно рассказал, что же на самом деле происходит с принцессой Уэльской. Как сделал это в отношении короля Чарльза III, публично озвучив его диагноз рака. А пока дворец молчит, теорий о том, что же на самом деле происходит с Кейт и Уильямом может появиться еще много.

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