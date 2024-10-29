Куда исчезло кольцо Кейт: эксперт прокомментировала, почему принцесса Уэльская перестала носить украшение

Во время недавнего появления на публике принцессы Кейт поклонники заметили, что на ее пальце нет помолвочного кольца с сапфиром, а на его месте красуется кольцо с мелкими сапфирами и бриллиантами.

Эксперт по ювелирным изделиям Элла Ситрон-Томпкинс из Diamonds Factory прокомментировала, с чем может быть связано решение 42-летней принцессы Кейт не носить кольцо с камнем.

Кольцо принцессы Дианы и принцессы Кейт / Фото: Associated Press

"Принцесса Уэльская, возможно, решила носить кольцо вечности, чтобы продемонстрировать свои отношения с принцем Уильямом , которые пережили несколько важных событий — таких как годовщины или дни рождения, — или как проявление любви и преданности. Это можно рассматривать как тонкий намек публике со стороны Кейт и Уилла на то, что они любят друг друга сильнее, чем когда-либо", - сказала эксперт, цитирует ее слова express.co.uk.

Кольцо принцессы Кейт / Фото: Getty Images

"Это не первый случай, когда скандально известное кольцо принцессы Дианы пропадает во время выхода Кэтрин в свет, и, возможно, его просто чистят или меняют размер, а принцесса Кейт использовала вместо него кольца вечности, чтобы развеять любые слухи. Это также может быть вопросом удобства или практичности. Обручальное кольцо принцессы весьма необычное и очень ценное, поэтому, возможно, она предпочитает хранить его дома на время большинства публичных мероприятий", - говорит эксперт.

Кольцо принцессы Дианы и принцессы Кейт / Фото: Associated Press

Подробнее о новом кольце принцессы Уэльской мы рассказывали ранее.

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