Куда пропала княгиня Монако Шарлин: тайны монакского дворца

Вчера князь Монако Альбер II вместе с наследниками – принцем Жаком и принцессой Габриэллой появился на празднике Святого Иоанна.

Но вместе с ними снова не было супруги князя – княгини Шарлин. Она уже несколько месяцев не появлялась на публике вместе со своей семьей. Что же случилось?

Князь Альбер II с детьми - принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Getty Images

Последний раз на публичном мероприятии вместе с князем Альбером II Шарлин появлялась в январе 2021 года. Тогда княжеская чета отмечала День святой Девоты. Девота считается покровительницей княжества Монако и французского средиземноморского острова Корсика.

Княжеская чета Монако / Getty Images

В апреле во время празднования Пасхи Шарлин поделилась в своем Instagram-аккаунте милым семейным снимком. Фото было сделано с необычного ракурса и все семейство занималось важным делом - подготовкой к празднику, а точнее говоря, разукрашиванием яиц. На снимке можно рассмотреть новую стрижку княгини. Она опять немного выбрила вески и убрала длину.

Княгиня Шарлин / Getty Images

В мае 2021 года монакский князь присутствовал вместе с детьми на одном из этапов соревнований среди одноместных электрических автомобилей чемпионата мира Формулы E, который проводится на городской трассе Монте-Карло раз в два года за две недели до Гран-При Монако. Шарлин в тот день с семьей не присутствовала.

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А в конце мая Альбер II снова приехал на гонки "Формулы-1" в сопровождении детей – принца Жака и принцессы Габриэллы. Тогда начались вопросы, а почему же Шарлин снова нет рядом с семьей? Издание Hello! сообщило, что княгиня не смогла вернуться домой из поездки в Южную Африку, поскольку заразилась лор-инфекцией, предположительно это простуда, ничего серьезного, однако это не позволяет ей путешествовать. На свою родину в Южную Африку Шарлин отправилась, чтобы осветить борьбу с браконьерством на носорогов. В Instagram княгини были опубликованы кадры из этой поездки ранее. Но с тех пор прошел уже месяц, а никаких новостей и княгине по-прежнему нет. Какие же могут быть причины ее отсутствия на публичных мероприятиях вместе с мужем и детьми?

Принцесса Габриэлла и принц Жак / Getty Images

Шарлин заболела

Одной из причин может стать болезнь княгини. Возможно, лор-инфекция оказалась более серьезной, чем сообщал дворец и Шарлин проходит лечение у себя на родине в ЮАР или в Монако, но дворец об этом предпочитает не распространяться.

Возможно, она беременна?

О пополнении в семье речи не шло, всем было понятно, что после рождения близнецов Жака и Габриэллы в декабре 2014 года княгиня больше не планирует рожать детей. Разговоры на эту тему не велись, заявлений для СМИ не делалось. Но даже такая версия имеет право на существование. Хотя, конечно, все больше склонны думать о кризисе в монаршей семье.

В семье кризис

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А может быть Альбер и его супруга переживают очередной кризис? Ведь не секрет, что Альбер II изменял Шарлин еще когда их отношения только начинались. А прямо накануне свадьбы (дворце объявил о помолвке пары в июне 2010 года) разгорелся еще один скандал, в котором был замешан князь. Стюардесса Николь Кост, мать внебрачного сына Альбера, сообщила прессе, что все это время не прекращала отношения с князем и родила от него еще одного ребенка. Адвокат князя Альбера тогда выступил с заявлением, в котором заявил, что все слова этой женщины – ложь, а у Шарлин и Альбера II полным ходом идет подготовка к свадьбе. В прессе также писали, что Шарлин было тяжело справиться со сплетнями такого рода и она даже пыталась купить билет и сбежать обратно в ЮАР, но ей не дали этого сделать представители княжеского двора. Свадьба состоялась, но под венец будущая княгиня шла буквально со слезами на глазах.

Свадьба Княгини Шарлин и князя Альбера II / Associated Press

Церемония прошла 1 июля 2011 года и через неделю пара должна отпраздновать десять лет жизни в браке. Надеемся услышать хоть какие-то новости о Шарлин в этот день. Французские СМИ, к слову, тоже обеспокоены и уверенны, что сообщения о лор-инфекции и невозможности Шарлин вернуться из Южной Африки в Монако больше похоже на выдумки и причина из-за которой княгиня не хочет возвращаться домой совсем иная.

Какая? Мы надеемся услышать официальные заявления дворца. Однако, если слухи о разладе между Альбером II и Шарлин подтвердятся, скорее всего дети пары останутся жить с отцом.

Княгиня Шарли и князь Альбер II / Associated Press

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Прически княгини Монако Шарлин (12 фото)

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