Кудрявая блондинка: какой была дочь королевы Елизаветы II - принцесса Анна - накануне своего пятилетия

Продолжаем рассматривать архивные фотографии членов британской королевской семьи.

На этой фотографии запечатлена юная принцесса Анна, которая 15 августа празднует свой день рождения, вместе с ней ее тетя принцесса Маргарет и старший брат принц Чарльз. Снимок сделан 13 августа 1955 года, принцессе Маргарет на фото 25 лет, она одета в стильный клетчатый костюм, обута в туфли на каблуках, а на голове у Ее Высочества широкий ободок, а в руках - миниатюрная сумка.

Фото было сделано, когда члены королевской семьи покидали яхту "Британия" в Абердине, Шотландия, и направлялись в Замок Балморал на праздник. Праздновали, вероятно, пятый день рождения юной принцессы Анны – единственной дочери королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Принцесса Маргарет с принцессой Анной и принцем Чарльзом, 1955 год / Associated Press

Напомним, ранее принц Чарльз на странице Кларенс-хаус в Instagram делился детским снимком принцессы Анны во время семейного отдыха в саду Кларенс-хауса. До того момента, как принцесса Елизавета стала королевой, семья жила именно в Кларенс-хаусе, где сейчас живет Чарльз со своей супругой Камиллой.

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