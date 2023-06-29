Культурная месть Александра Стоянова: украинские артисты вытесняют россиян

Александр Стоянов впервые за время независимости Украины презентовал в Австралии и Новой Зеландии балет "Лесная песня". По его инициативе состоялся большой гастрольный тур в 50 городах этих стран.

Александр Стоянов/Прессслужба

"Зрители Новой Зеландии и Австралии очень тепло принимают нашу "Лесную песню". Особенно им нравится сцена свадьбы, которая проходит в традиционных украинских национальных костюмах и с украинскими танцами. Очень классно реагируют на присядки, гопак. Им нравятся наши декорации и костюмы, которые мы создавали во время блэкаутов, без света и при свечах. А в балете "Лесная песня" насчитывается их немало – только костюмов 78", – рассказал Стоянов.

Александр Стоянов/Прессслужба

Сегодня одна из идей Александра – постепенно внедрять "Лесную песню" на мировую балетную сцену, чтобы украинский балет стал широко известным в мире, как "Жизель", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Лебединое озеро".

Александр Стоянов/Прессслужба

"Конечно, мы не можем за один день или год завоевать мирового зрителя. К сожалению, за 30 лет независимости "Лесную песню" не показывали миру. Известные легендарные балеты рекламировали их государства веками. Новый балет, как и фильм, всегда очень трудно продвигать. Надо вкладывать огромные средства в промоушен, чтобы люди захотели посмотреть что-то новое. Импресарио в разных странах сначала отказывались так рисковать. Они волновались, что по незнанию балета зрители не будут покупать билеты, а они будут терпеть сотни тысяч убытков. Мне понадобился год, чтобы их убедить. Чтобы показать "Лесную песню" в Австралии и Новой Зеландии в определенной степени финансовые риски понес и я.

Александр Стоянов/Прессслужба

Чтобы на этот балет обратили внимание, я пошел на хитрость, мы в один вечер показываем и всем уже известный "Дон Кихот" и "Лесную песню". У артистов есть гонорар за два спектакля, хотя я получаю средства от импресарио, как за один. Но этот шаг осознан, потому что иначе невозможно популяризировать новый для мира балет – "Лесная песня" за границей… Популяризацию нашей культуры должен делать не только бизнес и брать на себя все риски", – поделился Стоянов.

Александр Стоянов/Прессслужба

Читайте также: