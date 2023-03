Кумиры, которых никто не видел: 5 малоизвестных фактов о группе МЮСЛИ UA

Мы собрали 5 малоизвестных фактов об одном из самых успешных музыкальных проектов 2022 года в Украине. Уверены, что вас удивит эта информация.

Кто прячется за масками?

МЮСЛИ UA тщательно скрывают лицо и не выдают подлинных имен с начала основания. Как бы ни старались, вы не найдете ни одного фото или видео участников группы без масок, поэтому поклонникам музыки МЮСЛИ остается только гадать.

Недавно в Сети начали распространяться несколько интересных теорий о том, кто может прятаться за масками популярных диджеев. Среди самых интересных версий – Алексей Дурнев, Потап, Олег Винник или даже Александр Поворознюк. Но никаких официальных комментариев от самих МЮСЛИ мы пока не дождались.

Первые вирусные видео

Многие впервые узнали о МЮСЛИ после выхода ремикса с эмоциональным интервью ингулецкого "ПАПЫ" Александра Поворознюка — VOVA їBash их Blyad'. И действительно официальный YouTube-канал Мюсли UA создали еще в 2018 году и их пародии на популярные песни с участием украинских политиков набирали миллионы уже более 4 лет назад.

Мюсли Кличко

Первое название YouTube-канала Мюсли UA было еще более загадочным и даже немного скандальным — Мюсли Кличко. Более того, среди контента креаторов даже была специальная рубрика NEWSLI KLICHKA, где ведущий с фейковым лицом Виталия Кличко рассказывал последние новости. На самом деле, многие другие контенты на канале также были связаны именно с мэром Киева. Так может там действительно есть какая-нибудь связь?

Борису Джонсону понравился трек от Мюсли

Летом 2022 года группа выпустила трек, который посвятила Борису Джонсону, в то время — премьер-министру Великобритании. Песня сразу же стала хитом – в том числе потому, что британский премьер пользовался и пользуется большой популярностью среди украинцев.

Главным хуком трека стала реальная фраза Бориса – "Добрый день, everybody", которую МЮСЛИ использовали для припева. Самое интересное произошло позже. На одной из встреч с премьером, украинские представители включили хитовый трек и любимец народа "Джонсонюк" в ответ начал подбивать ритм ногой, а когда услышал свою фразу "Добрый день, everybody" – громко, искренне рассмеялся, не скрывая удивления.

Совместный трек Мюсли UA с Джо Байденом

Сегодня, 17 марта, МЮСЛИ UA в очередной раз удивили слушателей коллаборацией с президентом США. Ukraine is still independent and free. Именно это сказал Джо Байден об Украине. Эти слова и легли в название нового трека группы, сделанной на основе выступления президента в Польше.

"Как бы враг нас не атаковал, сколько бы орков не приходило на наши земли, какие бы ракеты они не запускали и, чем бы их безумный лидер нас не запугивал, Украина до сих пор свободна и независима страна!"

Читайте также: