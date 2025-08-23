Купила новый дом: бывшая жена Чарльза Спенсера показала, где будет жить после развода с братом принцессы Дианы

Чарльз Спенсер и Карен Спенсер / © Associated Press

Карен переезжает в новый дом спустя год после развода со своим мужем Чарльзом Спенсером, младшим братом покойной принцессы Дианы.

В своем блоге в Instagram она поделилась первыми фотографиями дома. Когда она была замужем за графом Спенсером, то жила в его родовом поместье Элторп в Нортгемптоншире. Графиня Карен регулярно рассказывала подписчикам об истории этого впечатляющего загородного дома, а также о том, как она ухаживала за животными, которые также жили на его территории.

Новое место жительства бывшей жены Чарльза Спенсера / © instagram.com/karenspencer

Теперь Карен поделилась фотографиями места, где планирует вскоре жить, показав роскошный сад. На снимках запечатлена обеденная зона на открытом воздухе, полностью оформленная для мероприятия. На последнем снимке запечатлены несколько уличных палаток на фоне заката.

Недавно Карен устроила вечеринку в честь своего новоселья.

«Потрясающее известие: я купила дом! Все официально, документы были подписаны вчера. Это прекрасный и тихий дом в прекрасном Нортгемптоншире, окруженный природой и замечательным сообществом друзей», — написала женщина.

Новое место жительства бывшей жены Чарльза Спенсера / © instagram.com/karenspencer

Хотя мы переедем только в октябре, продавец любезно разрешил мне провести там вечеринку в честь летнего солнцестояния (это было еще в июне). Это было так здорово — начать первую из многих встреч с близкими», — сообщила Карен.

Напомним, Карен и Чарльз Спенсер подтвердили, что они расстаются в апреле 2024 года, а через четыре месяца после подтверждения новости она покинула Элторп. Граф продолжает делиться снимками своего родового поместья в Instagram.

© Associated Press

Ранее мы рассказывали, кому достанется в наследство это поместье Спенсеров.