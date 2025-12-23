- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Купила платье в обеденный перерыв: Мишель Обама рассказала как выбрала свой свадебный наряд
Бывшая первая леди США Мишель Обама вспомнила памятный для себя день — свадьбу с Бараком Обамой.
Они познакомилась, когда работали в юридической фирме Sidley Austin LLP, а поженились 3 октября 1992 года. Мишель выбрала для праздника элегантное и простое платье с открытыми плечами и бантом на пояснице.
В интервью изданию Vogue Мишель немного рассказала о своем образе в тот день.
«Когда я решила выйти замуж, я подумала: пойду-ка я быстренько посмотрю платья, потому что это же надо сделать. Кажется, я пошла в обеденный перерыв. Я пошла одна. Я тогда не думала, это сейчас из этого делают целое событие и зовут всех подряд.
Я хотела силуэт «песочные часы». Я знала, что хочу подчеркнуть декольте. У этого платья были рукава, которые отстегивались. Наш первый танец был незабываемый [под песню] Nat King Cole. Каждый раз, когда смотрю на это фото, меня накрывают эмоции.
Я совсем не нервничала. У меня не было никаких сомнений. Я знала, что выхожу замуж за своего друга и за человека, которому могу доверять».
Напомним, что также недавно Мишель Обама рассказала о своих блестящих сапогах, которые стали «вирусными» в 2018 году.