"Купите себе сегодня цветы": пес Патрон сфотографировался возле тюльпанов

Популярный пес-сапер продолжает радовать своих фолловеров новыми снимками.
Известный пес Патрон опубликовал в Instagram новое фото, на котором он запечатлен без служебного бронежилета на фоне клумбы с тюльпанами.
Собака также призвала своих подписчиков покупать цветы у дедушек и бабушек.
"Купите себе сегодня цветы! Ирисы у какой-нибудь бабушки или дедушки :) А еще, скоро зацветет жасмин, он так потрясно пахнет! Буду рад, если покажете потом. Потому что у меня что-то мины и бомбы, а хотелось бы, чтобы
вона носила квіти в волоссі
і ними грався він і ще вітер
здавалося давно вже дорослі
але кохали щиро мов діти", — написал Патрон, отметив строки из песни фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка.
Напомним, пса Патрона наградили престижной премией "Пальмовый пес", состоявшейся в рамках Каннского кинофестиваля.
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