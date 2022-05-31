"Купите себе сегодня цветы": пес Патрон сфотографировался возле тюльпанов

Популярный пес-сапер продолжает радовать своих фолловеров новыми снимками.

Известный пес Патрон опубликовал в Instagram новое фото, на котором он запечатлен без служебного бронежилета на фоне клумбы с тюльпанами.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Собака также призвала своих подписчиков покупать цветы у дедушек и бабушек.

"Купите себе сегодня цветы! Ирисы у какой-нибудь бабушки или дедушки :) А еще, скоро зацветет жасмин, он так потрясно пахнет! Буду рад, если покажете потом. Потому что у меня что-то мины и бомбы, а хотелось бы, чтобы

вона носила квіти в волоссі

і ними грався він і ще вітер

здавалося давно вже дорослі

але кохали щиро мов діти", — написал Патрон, отметив строки из песни фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка.

Напомним, пса Патрона наградили престижной премией "Пальмовый пес", состоявшейся в рамках Каннского кинофестиваля.

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