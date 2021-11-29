Курил кальян и общался: экс-глава Офиса президента и бывший муж победительницы "Холостяка" сходил на вечеринку

Курил кальян и общался: экс-глава Офиса президента и бывший муж победительницы "Холостяка" сходил на вечеринку

Экс-глава Офиса президента Украины отдохнул на пати в загородном комплексе.

Экс-глава Офиса президента Украины и бывший супруг победительницы 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анны Богдан - Андрей Богдан, посетил шумную вечеринку LUX FM CHERRY PARTY, которая состоялась в загородном комплексе NAVY, что под Киевом.

Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба

Богдан пришел послушать выступления MONATIK, WELLBOY и специальную гостью – автора хита Rampampam – Minelli.

Во время концерта, когда в фан-зоне яблоку негде было упасть, политик отдыхал в VIP-зоне за столиком. Он наблюдал за выступлениями артистов, курил кальян, общался с друзьями и что-то смотрел в телефоне.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Одет он был в серый свитер, джинсы и черные кроссовки.

Андрей Богдан

К слову на вечеринке также были замечены Жан Беленюк, Леся Никитюк, KOLA, KRUTЬ, Олимпия Вайтмусташ и другие.

Напомним, Анна рассказала о браке с экс-супругом Андреем Богданом и назвала причину их развода.

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