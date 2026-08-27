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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кузина принца Гарри нарушила молчание по поводу возвращения герцога и его семьи в Великобританию

Герцог и герцогиня Сассекские вместе со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, прилетели вчера в полдень в аэропорт Бирмингема из США на частном самолете.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Элиза Спенсер

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Предполагается, что после приземления в Бирмингеме семья отправилась в свой новый частный дом, не принадлежащий королевской семье. Местоположение этого дома держится в строжайшей тайне.

Одна из кузин принца Гарри – леди Элиза Спенсер – дочь графа Чарльза Спенсера – родного брата матери принца – принцессы Дианы, прокомментировала его возвращение домой.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Выступая в среду вечером на официальной презентации своего бренда розового вина Lala V в магазине Hackstons в Найтсбридже, леди Элиза Спенсер сказала, что возвращение Гарри в Великобританию «очень волнительно».

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

В интервью изданию The Mirror она сказала: «Конечно, это здорово! Мы бы очень хотели найти время, чтобы повидаться», - сказала 34-летняя модель, которая скоро выходит замуж.

Также леди Элиза сказала, что, возможно, поделится советами по виноделию с Меган Маркл, поскольку обе женщины выпустили собственные розовые вина.

Гарри и Меган с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Гарри и Меган с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

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