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Кузина принца Гарри нарушила молчание по поводу возвращения герцога и его семьи в Великобританию
Герцог и герцогиня Сассекские вместе со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, прилетели вчера в полдень в аэропорт Бирмингема из США на частном самолете.
Предполагается, что после приземления в Бирмингеме семья отправилась в свой новый частный дом, не принадлежащий королевской семье. Местоположение этого дома держится в строжайшей тайне.
Одна из кузин принца Гарри – леди Элиза Спенсер – дочь графа Чарльза Спенсера – родного брата матери принца – принцессы Дианы, прокомментировала его возвращение домой.
Выступая в среду вечером на официальной презентации своего бренда розового вина Lala V в магазине Hackstons в Найтсбридже, леди Элиза Спенсер сказала, что возвращение Гарри в Великобританию «очень волнительно».
В интервью изданию The Mirror она сказала: «Конечно, это здорово! Мы бы очень хотели найти время, чтобы повидаться», - сказала 34-летняя модель, которая скоро выходит замуж.
Также леди Элиза сказала, что, возможно, поделится советами по виноделию с Меган Маркл, поскольку обе женщины выпустили собственные розовые вина.