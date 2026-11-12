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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Кузины принца Уильяма — леди Амелия и леди Элиза Спенсер — в эффектных вечерних луках посетили церемонию

Сестры Спенсер посетили церемонию Tusk Conservation Awards в Лондоне, где также присутствовал принц Уильям.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Элиза и леди Амелия Спенсер

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

На церемонии отметили преданных своему делу профессионалов, которые демонстрируют экспертные знания и лидерские качества в деле сохранения биоразнообразия Африки. Премию присуждает благотворительная организация Tusk.

Сестры-близнецы леди Амелия и леди Элиза Спенсер одеты в парные вечерние образы с эффектным металлическим сиянием. Амелия была в платье-бюстье без бретелей длины макси. Оно выполнено на прозрачной нюдовой основы и богато расшито серебристо-золотистыми объемными аппликациями с текстурой фольги и кружева. Обула девушка светло-бежевые остроносые туфли-лодочки с прозрачными вставками по бокам.  Также образ ее дополняла необычная каркасная сумка-шкатулка золотистого оттенка с жесткой ручкой и длинные серьги-висюльки в ушах.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Ее сестра Элиза выбрала платье на широких бретелях с глубоким округлым вырезом длины макси. Наряд полностью покрыт россыпью золотистых пайеток и бисера, а подол плавно переходит в легкую сверкающую бахрому.  Пудрово-бежевые остроносые туфли с крупными прямоугольными пряжками из кристаллов на мыске и темный металлизированный клатч завершали образ. На девушке также был массивный золотой браслет на левом запястье и серьги-кольца среднего размера.   Обе сестры дополнили свои наряды одинаковыми прическами — волосы гладко зачесаны назад в аккуратный низкий пучок, а макияж выполнен в естественной бронзово-розовой гамме.

Принц Уильям - кузен сестер Спенсер - также появился на церемонии, но без сопровождения своей жены принцессы Уэльской Кейт.

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

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