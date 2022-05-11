Квартира принцессы Дианы, где она жила до помолвки с Чарльзом, выставлена на продажу

Квартира принцессы Дианы, где она жила до помолвки с Чарльзом, выставлена на продажу

Квартира принцессы Уэльской Дианы в Лондоне, в которой леди Ди жила еще до свадьбы с принцем Чарльзом, была выставлена на продажу за кругленькую сумму.

Прежде чем выйти замуж за наследника британского престола, Диана купила квартиру в Колехерн Корт. В 1979 году, когда Диане было 18 лет, будущая принцесса Уэльская использовала 50 000 фунтов стерлингов, унаследованных ею от своей американской прабабушки, для покупки трехкомнатной квартиры в Колехерн Корт.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Пока она жила в этом здании, Диана сдавала свои свободные комнаты друзьям за 18 фунтов стерлингов в неделю с человека. Сейчас квартира принцессы выставлена на продажу за 3,15 миллиона фунтов стерлингов. По данным Telegraph, современные удобства в здании включают круглосуточные услуги носильщика и систему видеонаблюдения.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Особняк в эдвардианском стиле в лондонском районе Южный Кенсингтон уже имел довольно шикарную репутацию к тому времени, когда сюда переехала Диана, и был известен как место в городе, где дебютанты проводили свои холостяцкие годы, прежде чем удачно выйти замуж, как пишет в своей книге "Принцесса Уэльская, Хроники Дианы" автор Тина Браун.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день помолвки / Фото: Associated Press

После того как принц Чарльз сделал Диане предложение в 1981 году, этот дом стал самым известным адресом в Британии, вспоминает королевский биограф Эндрю Мортон.

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