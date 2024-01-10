"Лакея" королевы Елизаветы II словили на мошенничестве: что он сделал

Мужчина пытался обмануть общественность с помощью фальшивого аукциона, в котором выставил на продажу поддельную трость королевы Елизаветы II.

Мошенник выдавал себя за лакея покойной королевы Елизаветы II, чтобы продать на eBay трость, которая, как он утверждал, принадлежала королеве.

Дрю Маршалл притворился старшим лакеем и пытался продать трость, цена которой достигла 540 фунтов стерлингов, прежде чем он отменил продажу, узнав, что за ним охотится полиция, пишет express.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Сообщается, что мужчине удалось избежать тюремного заключения, но он был приговорен к 12-месячным общественным работам. Также в качестве штрафа ему сказали выплатить сумму в размере 114 фунтов стерлингов и 500 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек.

Господин Маршалл ложно заявил потенциальным покупателям на eBay, что он был старшим лакеем в Виндзорском замке, и сказал, что покойная королева использовала эту трость в течение нескольких месяцев, предшествовавших ее смерти, поскольку испытывала трудности с передвижением. Позже в суде мужчина заявил, что это была просто неудачная шутка с его стороны.

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

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