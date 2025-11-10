Лаконично, но со вкусом: Меган Маркл посетила светское мероприятие в черной водолазке и юбке-парео

Меган Маркл и Серена Уильямс / © Getty Images

Герцогиня Сассексая, которую больше зняют под именем Меган Маркл, показала, что не нужно гламурное платье, чтобы выглядеть элегантно и красиво. Меган появилась на гала-вечере Baby2Baby 2025 в Голливуде в черной водолазке и длинной юбке-парео, ведь та было словно ткань накинутая на бедра.

Принц Гарри, Серена Уильямс, Меган Маркл / © Getty Images

Также этот лаконичный лук герцогиня дополнила простой прической с собранными волосами и золотыми украшениями — длинными серьгами от Aquazzura и браслетом The Love от Cartier.

Также Меган дополнила наряд милыми бархатными босоножками от бренда Aquazzura с большими бантиками спереди.

Меган Маркл и Серена Уильямс / © Getty Images

Принц Гарри же надела классический костюм с рубашкой, а также прикрепил к лацкану пиджака брошь в виде красного мака — символ Дня памяти, который как раз в Великобритании припал на тот день. Несмотря на то, что принц был на другом континенте, он показал, что, как и его семья, отдал дань уважения погибшим солдатам.