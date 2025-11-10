ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
7
Время на прочтение
1 мин

Лаконично, но со вкусом: Меган Маркл посетила светское мероприятие в черной водолазке и юбке-парео

Супруга принца Гарри затмила всех совим элегантным нарядом и это было заслужено.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Меган Маркл и Серена Уильямс

Меган Маркл и Серена Уильямс / © Getty Images

Герцогиня Сассексая, которую больше зняют под именем Меган Маркл, показала, что не нужно гламурное платье, чтобы выглядеть элегантно и красиво. Меган появилась на гала-вечере Baby2Baby 2025 в Голливуде в черной водолазке и длинной юбке-парео, ведь та было словно ткань накинутая на бедра.

Принц Гарри, Серена Уильямс, Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри, Серена Уильямс, Меган Маркл / © Getty Images

Также этот лаконичный лук герцогиня дополнила простой прической с собранными волосами и золотыми украшениями — длинными серьгами от Aquazzura и браслетом The Love от Cartier.

Также Меган дополнила наряд милыми бархатными босоножками от бренда Aquazzura с большими бантиками спереди.

Меган Маркл и Серена Уильямс / © Getty Images

Меган Маркл и Серена Уильямс / © Getty Images

Принц Гарри же надела классический костюм с рубашкой, а также прикрепил к лацкану пиджака брошь в виде красного мака — символ Дня памяти, который как раз в Великобритании припал на тот день. Несмотря на то, что принц был на другом континенте, он показал, что, как и его семья, отдал дань уважения погибшим солдатам.

Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images

Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
7
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie