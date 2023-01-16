Лайфхак не сработал: с королевой Елизаветой II случался такой же конфуз, как и с принцессой Кейт

Королева Елизавета II всегда выглядела безупречно. Даже давала советы своим родственникам, как не оконфузиться на публике.

Однажды Ее Величество посоветовала принцессе Уэльской Кэтрин один лайфхак, который использовал ее портной для того, чтобы избежать такой неприятности, как вздергивание платья порывом ветра.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

К нарядам королевы пришивались специальные маленькие грузики, которые помогали избежать неловкой ситуации. Но не всегда это правило срабатывало даже с Ее Величеством.

Однажды во время визита в церковь на пасхальную службу 27 марта 2016 года королева Елизавета II была запечатлена фотографами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В тот день погода как раз выдалась ветреной, и желтое цветочное платье королевы слегка вздернулось вверх. То ли грузики к нему не были пришиты, то ли их пришили только к подолу пальто, неизвестно, но как раз верхняя одежда тогда и спасла ситуацию. Подол пальто практически не поднялся и помог монарху избежать конфуза.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, вчера мы рассказывали, как однажды Елизавета II и ее дочь принцесса Анна приехали на скачки практически в одинаковых луках.

Читайте также: