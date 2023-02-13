Лайфхак от принцессы Кейт: что делать, чтобы ходить в обуви на каблуках было удобно

Принцесса Уэльская Кэтрин много бывает на публике и ей часто приходится носить обувь на каблуках.

У Кейт есть лайфхак, который она использует для того, чтобы ее ногам в обуви на каблуках было удобно.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Как пишет express.co.uk, чтобы ноги Кейт не скользили в туфлях, принцесса использует специальные нескользящие колготки с гелевой полоской на подошве каждой ноги, чтобы удерживать подошвы туфель.

Также Кейт носит вставные кожаные стельки для амортизации. В 2015 году неназванный источник сообщил королевскому корреспонденту Vanity Fair Кэти Николл, что Кейт "заказала пару пакетов" стелек Alice Bow. "Она думает, что они великолепны", — сказал источник.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А эксперт по стилю Миранда Холдер ранее рассказывала, что эту пару особых колготок Кейт покупает в известном в Англии магазине John Lewis. Жаль, что модель чудо-колгот, не разглашается. Наверняка поклонницы принцессы с удовольствием воспользовались бы ее лайфхаком.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, какой лайфхак помогает Кэтрин скрыть нижнее белье под одеждой и выглядеть в платьях всегда безупречно.

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