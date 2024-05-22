Лайфхак от Зары Тиндалл: как не испортить каблуки, обувая их на вечеринку в саду

Кузины принца Уильяма приехали его поддержать на королевской садовой вечеринке в Букингемском дворце.

Принцесса Уэльская Кэтрин пока что не может посещать мероприятия, поэтому поддержку принцу Уильяму оказали его двоюродные сестры – Зара Тиндалл и принцессы Беатрис и Евгения.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Особенно впечатлила 43-летняя Зара, она появилась на Garden Party в белом платье с воротником и розовыми маленькими пуговицами, а также тонким поясом на талии от Laura Green London, дополнив образ розовой широкополой шляпой Sarah Cant Millinery, замшевыми туфлями на каблуках Emmy London и клатчем в тон тоже от Emmy London.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Тиндалл собрала волосы в прическу и сделала красивый дневной макияж в теплых оттенках, подчеркнув губы розовым блеском. В ушах у нее сверкали золотые серьги-гвоздики, на запястье были часы, а на пальце помолвочное и обручальное кольцо.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Из-за дождливой погоды Зара намочила свои замшевые туфли. А еще продемонстрировала, какой лайфхак использует для каблуков, чтобы они не впивались в зеленый газон – это такие специальные пластиковые накладки, которые помогают не испортить каблуки.

Обувь Зары Тиндалл / Фото: Getty Images

Обувь Зары Тиндалл / Фото: Associated Press

Кстати, за каблуки на газоне ранее часто критиковали Меган Маркл.

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