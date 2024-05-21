Лечение имеет последствия: появились новости о здоровье принцессы Уэльской

Все это время Кэтрин не появлялась на публике и сосредоточена исключительно на лечении и на своих детях. Стало известно, что принцесса прикладывает все усилия для того, чтобы скрыть дискомфорт, который она испытывает во время прохождения химиотерапии.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

"К сожалению, это становится все более и более трудным", — сказал некий инсайдер журналу National Enquirer. Интенсивное лечение, направленное на уничтожение рака, теперь начинает приносить "ужасные последствия", утверждается, что Кейт имеет дело с потерей волос и веса, цитирует его слова radaronline.com.

Принц Уильям делает все возможное для своего отца Чарльза, который также проходит аналогичное лечение и для своей жены.

Король Чарльз III и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

"Он пытается быть опорой Кейт, одновременно заботясь о детях и выполняя официальные обязанности", - говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что принц Уильям планирует в начале июня отправится в поездку за границу вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Сообщалось, что это еще один признак, что принцесса Кейт выздоравливает. Но, конечно, это все пока что просто догадки.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что один из членов королевской семьи заменит принцессу Уэльскую на некоторых летних мероприятиях в этом году.

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