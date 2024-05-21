Лечение имеет последствия: появились новости о здоровье принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская уже несколько месяцев проходит лечение от рака.
Все это время Кэтрин не появлялась на публике и сосредоточена исключительно на лечении и на своих детях. Стало известно, что принцесса прикладывает все усилия для того, чтобы скрыть дискомфорт, который она испытывает во время прохождения химиотерапии.
"К сожалению, это становится все более и более трудным", — сказал некий инсайдер журналу National Enquirer. Интенсивное лечение, направленное на уничтожение рака, теперь начинает приносить "ужасные последствия", утверждается, что Кейт имеет дело с потерей волос и веса, цитирует его слова radaronline.com.
Принц Уильям делает все возможное для своего отца Чарльза, который также проходит аналогичное лечение и для своей жены.
"Он пытается быть опорой Кейт, одновременно заботясь о детях и выполняя официальные обязанности", - говорится в сообщении.
Недавно стало известно, что принц Уильям планирует в начале июня отправится в поездку за границу вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Сообщалось, что это еще один признак, что принцесса Кейт выздоравливает. Но, конечно, это все пока что просто догадки.
Ранее сообщалось, что один из членов королевской семьи заменит принцессу Уэльскую на некоторых летних мероприятиях в этом году.
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