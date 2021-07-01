Лед тронулся: принцы Уильям и Гарри пообщались накануне открытия статуи их матери Дианы

Сегодня братья должны встретиться на открытии статуи в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца.

Как сообщает издание Daily Mail и корреспондент Ребекка Инглиш, в частности, лед в отношениях братьев растопила недавняя победа сборной Англии над сборной Германии в рамках чемпионата Европы по футболу.

Кейт и Уильям с сыном Джорджем на Уэмбли / Getty Images

После матча, а принц Уильям присутствовал на стадионе Уэмбли вместе с супругой Кэтрин и сыном Джорджем, общался с братом Гарри по поводу победы команды. Источники, близкие к братьям, говорят, что пока вернуть былой уровень отношений и доверия друг к другу на этом этапе невозможно. Но сегодня, в день рождения их матери принцессы Дианы, Уильям и Гарри будут выступать на открытии ее статуи единым фронтом.

Герцогиня Кембриджская, которая, как было заявлено ранее, должна была присутствовать на мероприятии, останется дома. В прессе пишут, что в этот день крайне важно сосредоточиться исключительно на фигурах братьев. Каждый из них на мероприятии должен будет произнести речь.

Принц Уильям и принц Гарри / Associated Press

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Напомним, Уильям и Гарри не общались со дня похорон принца Филиппа. А вражда между ними случилась после того, как Сассексы объявили о своем уходе из королевской семьи, после чего Гарри и Меган дали несколько интервью, в которых принц рассказал о тяжелой жизни в королевской семье, отношениях с отцом и "ловушке", в которой, по его мнению, находится его брат Уильям.

Принцы Уильям и Гарри / Associated Press

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