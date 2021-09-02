Леди Амелия и Элиза Спенсер блистали на красной дорожке кинофестиваля в Венеции

Сестры леди Китти Спенсер блистали на открытии Венецианского кинофестиваля.
Вчера вечером звездные гости прошлись по красной дорожке и показали роскошные образы, позируя перед камерами фотографов. Леди Амелия Спенсер и ее сестра леди Элиза Спенсер также вышли на дорожку перед показом фильма "Параллельные матери".
Амелия была в черном платье со шлейфом и прозрачным верхом, который был расшит камнями. Девушка дополнила образ черными босоножками на каблуках и серьгами-гвоздиками. Белые волосы зачесала назад, а макияж сделала с акцентом на глаза.
Леди Элиза была в нежно-розовом платье с достаточно откровенным декольте и обута в босоножки на каблуках. Волосы девушки также были распущены, в ушах были серьги-висюльки с камнями, а макияж в натуральных оттенках.
Вчера на острове Лидо собрались многие знаменитости: Адриана Лима, Бьянка Балти, Хелен Миррен, Сара Сампайо, Пенелопа Крус и многие другие звезды. Больше фото смотрите в нашей галерее с красной дорожки.
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