Леди Амелия и Элиза Спенсер блистали на красной дорожке кинофестиваля в Венеции

Леди Амелия и Элиза Спенсер блистали на красной дорожке кинофестиваля в Венеции

Сестры леди Китти Спенсер блистали на открытии Венецианского кинофестиваля.

Вчера вечером звездные гости прошлись по красной дорожке и показали роскошные образы, позируя перед камерами фотографов. Леди Амелия Спенсер и ее сестра леди Элиза Спенсер также вышли на дорожку перед показом фильма "Параллельные матери".

Амелия была в черном платье со шлейфом и прозрачным верхом, который был расшит камнями. Девушка дополнила образ черными босоножками на каблуках и серьгами-гвоздиками. Белые волосы зачесала назад, а макияж сделала с акцентом на глаза.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Getty Images

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Леди Элиза была в нежно-розовом платье с достаточно откровенным декольте и обута в босоножки на каблуках. Волосы девушки также были распущены, в ушах были серьги-висюльки с камнями, а макияж в натуральных оттенках.

Вчера на острове Лидо собрались многие знаменитости: Адриана Лима, Бьянка Балти, Хелен Миррен, Сара Сампайо, Пенелопа Крус и многие другие звезды. Больше фото смотрите в нашей галерее с красной дорожки.

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