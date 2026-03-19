Леди Амелия Виндзор поделилась красочными кадрами из отпуска в Греции
Внучка герцога Кентского — леди Амелия Виндзор — наслаждается солнцем во время отпуска в Греции.
30-летняя леди Амелия опубликовала несколько красочных снимков из Афин, где наслаждается солнцем, проводя свой сказочный отпуск.
Девушка показала, как отправилась на экскурсию, чтобы осмотреть достопримечательности исторического города, и продемонстрировала свою стильную коллекцию летних макси-юбок и топов, хотя на календаре еще ранняя весна.
«Было огромным удовольствием исследовать Афины в эти выходные, остановившись в потрясающем отеле @thedolliacropolis», — подписала в Instagram подборку фотографий из своей недавней поездки с подругами леди Амелия.
«Увлекательная экскурсия по Акрополю, утренние прогулки к храму Гефеста, великолепное солнце и бесконечные прогулки», — рассказала девушка.
Она показала несколько фото из своего номера в отеле и свой фруктовый перекус.
Амелия, троюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри, входит в число самых стильных молодых членов королевской семьи и занимается модельным бизнесом еще со студенческих лет. Она также активно ведет свой блог в Instagram, рассказывая о своей жизни широкой аудитории.