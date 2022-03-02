Леди Амелия Виндзор сделала пост в Instagram и показала, как мир может поддержать украинцев

Леди Амелия Виндзор сделала пост в Instagram и показала, как мир может поддержать украинцев

Британская аристократка леди Амелия Виндзор опубликовала в сториз пост в поддержку Украины.

Двоюродная внучатая племянница королевы Елизаветы II леди Амелия Виндзор знает о войне в Украине и сделала перепост в своем Instagram Stories, опубликовав информацию о том, как поддержать людей в Украине сейчас.

Сообщество Trippin опубликовало в Instagram пост поддержки народу Украины, перепост которого у себя в блоге сделала Амелия.

Instagram Амелии Виндзор

"Мы солидарны с народом Украины⁠.

От детей, женщин и пожилых людей до чернокожих студентов, сообщества ЛГБТК+ и людей с ограниченными возможностями — мы составили для вас список ресурсов, которые помогут вам поддержать людей в стране. В этот список также включены ресурсы для поддержки людей в Украине, не входящих в эти группы.⁠

⁠Делитесь и комментируйте все, что может быть полезно для сообщества", - написано под постом и указаны координаты для помощи.

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