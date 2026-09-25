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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Леди Амелия Виндзор в кроп-топе и шортах приехала на модную тусовку в Лондоне

Британская аристократка леди Амелия Виндзор появилась на светском мероприятии в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Девушка посетила торжественный ужин по случаю 170-летия бренда Hunter в комплексе Ladbroke Hall в британской столице.

31-летняя леди Амелия Виндзор, недавно объявившая о своей помолвке с застройщиком Олли Льюисом, приехала на мероприятие в черном кроп-топе и широких черных шортах, сочетая лук с сапогами от Hunter тоже черного цвета. Волосы модель распустила, сделала очень легкий натуральный макияж, надела подвеску с сердцем на шею и несколько серьг в уши. Выглядела британка просто, но элегантно и стильно.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Напомним, внучка герцога Кентского и дальняя родственница короля Чарльза III выйдет замуж в мае 2027 года в Лондоне, но пока что не известно никаких подробностей предстоящего мероприятия.

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