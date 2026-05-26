Леди Амелия Виндзор в милом цветочном платье и ярких балетках посетила выставку в Челси

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Реклама

Амели побывала на выставке «Penelope Chilvers, The Flower Room» во время RHS Chelsea Flower Show 2026, которая проходит в Лондоне.

Для выхода в свет леди Амелия выбрала милое цветочное макси-платье голубого оттенка и обула яркие голубые балетки на резинках. Образ девущка дополнила золотой подвеской на шее, а также колье с сердцем, надела золотые часы и сделала красный маникюр, что для нее редкость. Волосы Амелия Виндзор распустила и традиционно надела в уши несколько золотых серьг, а макияж выбрала максимально натуральный.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Напомним, мы также показывали образы племянниц принцессы Дианы — Амелии и Элизы Спенсер, который на прошлой неделе посещали цветочную выставку, так любимую королевской семьей Британии и многими британцами.

Реклама

Леди Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Новости партнеров