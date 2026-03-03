Леди Амелия Виндзор в пышном платье с цветами и на бретельках посетила модный показ

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Реклама

30-летняя леди Амелия посетила недавно показ Bora Aksu в рамках Лондонской недели моды, который прошел в церкви Святого Павла в Лондоне.

На светское мероприятие девушка приехала в черном макси-платье на тонких бретельках и с пышной юбкой, которое было декорированное крупными цветами на талии. У леди Амелии были распущены волосы, на лице был легкий макияж, а образ дополняли несколько украшений на шее — две подвески на золотой цепочке, одна из которых была с инициалами Амелии, где было три буквы MEL, а также подвеска с маленьким бриллиантовым камнем.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Также аристократка надела много разных золотых колец, золотые часы сверкали у нее на запястье, а на другом запястье был браслет из камней и с сердцем.

Реклама

Напомним, ранее мы показывали, какой образ Амелия Виндзор выбрала для визита на премьеру фильма «Семь циферблатов» в отеле May Fair в Лондоне.