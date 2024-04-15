Леди Диана и пони: забавный кадр из фотоархива принцессы Уэльской

Это фото было сделано в 1974 году, когда леди Диане было 14 лет. На фото девушка запечатлена вместе со своим пони по имени Стафл. Кажется, что он тянется к лицу Дианы, чтобы лизнуть ее, а она смеется, держа его за поводок и слегка отодвигаясь назад. Одета будущая принцесса в синий кардиган, светлую рубашку в клетку и джинсы.

Принцесса Диана, 1974 год / Фото: Getty Images

Напомним, Диана считала свое детство несчастным и нестабильным из-за проблем в браке ее родителей и применения отцом физической силы по отношению к матери. После развода родителей (Диане тогда было 7 лет), девочка с младшим братом Чарльзом какое-то время жила с матерью, но впоследствии ее отец запретил бывшей жене опекаться детьми и забрал их к себе. Не удивительно, что такое неблагополучное детство повлияло на формирование личности будущей принцессы Уэльской.

Принцесса Диана, 1980 год, Лондон / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам детские фото принцессы Дианы, которые вы никогда не видели.

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