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Леди Габриэлла Виндзор носит сумку, как у принцессы Уэльской Кейт
Королевская особа была замечена с таким аксессуаром на скачках в Аскоте.
Это сумка Mini Midi Mayfair от Aspinal of London, и принцесса Уэльская Кейт уже давно является поклонницей этого культового силуэта в нескольких цветовых вариантах, доказывая, что это одна из тех редких сумок, которые никогда не выходят из моды.
Леди Габриэлла Виндзор была замечена с этой моделью строгого дизайна свежего мятно-зеленого оттенка, который идеально дополнял ее безупречный стиль в день скачек. Она носила аксессуар в сочетании с платьем-пальто Claire Mischevani, шляпой белого цвета от Jess Collett Milliner, туфлями-лодочками от Emmy London и цветочными серьгами в ушах.
Ранее мы показывали, как выглядят сумки принцессы Кейт от этого же бренда, а также о том, кто еще из королевских особ предпочитает носить этот аксессуар.