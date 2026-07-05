Леди Габриэлла Виндзор носит сумку, как у принцессы Уэльской Кейт

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

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Это сумка Mini Midi Mayfair от Aspinal of London, и принцесса Уэльская Кейт уже давно является поклонницей этого культового силуэта в нескольких цветовых вариантах, доказывая, что это одна из тех редких сумок, которые никогда не выходят из моды.

Леди Габриэлла Виндзор была замечена с этой моделью строгого дизайна свежего мятно-зеленого оттенка, который идеально дополнял ее безупречный стиль в день скачек. Она носила аксессуар в сочетании с платьем-пальто Claire Mischevani, шляпой белого цвета от Jess Collett Milliner, туфлями-лодочками от Emmy London и цветочными серьгами в ушах.

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Ранее мы показывали, как выглядят сумки принцессы Кейт от этого же бренда, а также о том, кто еще из королевских особ предпочитает носить этот аксессуар.

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