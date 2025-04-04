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Леди Габриэлла Виндзор получила от короля Чарльза ободряющий патронаж после смерти мужа
Леди Габриэлла Виндзор взяла на себя новый патронаж через полтора года после смерти ее мужа Томаса Кингстона.
Дочь принца и принцессы Майкл Кентских была назначена покровительницей Restore the Music — благотворительной организации, направленной на содействие музыкальному образованию молодежи в Великобритании.
«Музыка может сделать очень многое для развития уверенности в себе, воображения и социальных навыков — все это, я считаю, необходимо для обучения. Для меня большая честь быть покровителем этой исключительной благотворительной организации, которая создает возможности для процветания детей с помощью силы музыки», — сказала леди Габриэлла, сообщает организация в X.
Отметим, что королевская семья сплотилась вокруг леди Габриэллы с тех пор, как в прошлом году ее муж внезапно скончался. На прошлое Рождество принцесса Уэльская попросила леди Габриэллу ее помочь с ее концертом рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, привнеся свой опыт певицы и автора песен.
Напомним, год назад расследование выявило причину смерти Томаса Кингстона, мужа леди Габриэллы.