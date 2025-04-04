Леди Габриэлла Виндзор получила от короля Чарльза ободряющий патронаж после смерти мужа

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Реклама

Дочь принца и принцессы Майкл Кентских была назначена покровительницей Restore the Music — благотворительной организации, направленной на содействие музыкальному образованию молодежи в Великобритании.

«Музыка может сделать очень многое для развития уверенности в себе, воображения и социальных навыков — все это, я считаю, необходимо для обучения. Для меня большая честь быть покровителем этой исключительной благотворительной организации, которая создает возможности для процветания детей с помощью силы музыки», — сказала леди Габриэлла, сообщает организация в X.

Томас Кингстон и леди Габриэлла / © Associated Press

Отметим, что королевская семья сплотилась вокруг леди Габриэллы с тех пор, как в прошлом году ее муж внезапно скончался. На прошлое Рождество принцесса Уэльская попросила леди Габриэллу ее помочь с ее концертом рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, привнеся свой опыт певицы и автора песен.

Реклама

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Напомним, год назад расследование выявило причину смерти Томаса Кингстона, мужа леди Габриэллы.