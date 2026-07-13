Леди Габриэлла Виндзор в зеленом платье и с сумкой любимого бренда принцессы Кейт появилась на Уимблдоне

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

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Для выхода в свет королевская особа выбрала зеленое вязаное макси-платье от Sandro в обтяжку и с пуговицами, дополнив его мятной сумкой на короткой ручке Mini Midi Mayfair от Aspinal of London, с которой ранее уже появлялась на скачках в Аскоте.

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Образ для выхода на Уимблдонский теннисный турнир леди Габриэлла дополнила золотыми серьгами с зелеными камнями от LFJewels, надела несколько браслетов на запястья и сделала светлый маникюр и легкий макияж.

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Мисс Виндзор обошлась без головного убора или портативного веера – аксессуаров, которыми пользовались многие королевские особы, так как погода в Лондоне в эти дни выдалась очень жаркой.

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