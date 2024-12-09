Леди Габриэлла Виндзор впервые появилась на публике после того, как узнала настоящую причину смерти своего мужа

Леди Габриэлла Виндзор посетила рождественский концерт принцессы Уэльской в Вестминстерском аббатстве. Это стал ее первый выход на публику после того, как стали известны подробности смерти ее мужа.

Леди Габриэлла приехала поддержать принцессу Кейт всего через несколько дней после расследования смерти ее мужа Томаса Кингстона.

Дочь принца и принцессы Майкла Кентских была замечена прибывшей в Вестминстерское аббатство вместе с сестрой принцессы Уэльской - Пиппой Миддлтон-Мэттьюз, как раз перед началом службы.

Она была в темно-зеленом двубортном пальто с золотыми пуговицами и высоких замшевых сапогах на каблуках, а в руках держала синюю сумку из крокодиловой кожи от Aspinal of London, которую уже неоднократно брала на рождественский концерт.

Габриэлла собрала белокурые волосы в низкий пучок, сделала макияж и надела крупные золотые серьги, а на запястье у нее сверкал золотой браслет с жемчужинами.

Леди Габриэлла Виндзор / Фото: Getty Images

Напомним, согласно расследованию, муж Габриэллы - Томас Кингстон - умер от огнестрельного ранения в голову после неблагоприятного воздействия лекарств, прописанных его врачом. Это было установлено после детального расследования смерти мужчины. 43-летний Томас был найден мертвым в феврале прошлого года в доме его родителей.

Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон / Фото: Getty Images

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