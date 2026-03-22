- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 1 мин
Леди Китти Спенсер блистала на балу в Монте-Карло в роскошном платье от Dolce & Gabbana
Британская аристократка леди Китти Спенсер посетила 70-й Бал Роз в Монте-Карло.
Мероприятие, организованное князем Монако Альбером II и княгиней Шарлин прошло в спортивном клубе Монте-Карло. Бал является одним из главных благотворительных мероприятий в Монако и проводится в поддержку Фонда принцессы Грейс Келли – матери Альбера II.
Британская модель и аристократка леди Китти Спенсер появилась на Балу в роскошном платье от Dolce & Gabbana из коллекции Alta Moda 2019. Платье было на широких бретельках, расшито бисером и камнями и с портретами на подоле. Образ леди Китти дополнила колье от Dolce & Gabbana и серьгами из этой же коллекции. Волосы собрала в низкий пучок и сделала легкий, но выразительный макияж на лице.
Княгиня Шарлин, напомним, появилась на балу в платье, сшитом на заказ Elie Saab.