Леди Китти Спенсер надела на бал платье, созданное по мотивам древней картины
Недавно британская аристократка леди Китти Спенсер посещала Бал Роз в Монте-Карло и появилась на нем в экстравагантном платье Dolce & Gabbana из коллекции Alta Moda 2019.
Позже в своем Instagram Китти объяснила происхождение этого платья и детальнее рассказала о нем.
Платье, выбранное Спенсер было в стиле ампир от бренда, глобальным амбассадором которого она является с 2021 года. Наряд был украшен корсетом, расшитым кораллами, кристаллами и жемчугом.
Как объяснила аристократка в Instagram юбка была украшена вышивкой по всей поверхности, вдохновленной картиной Жака-Луи Давида 1789 года «Любовь Париса и Елены», которая хранится в Лувре. Реплика исторической картины XVIII века, изображающей Елену Троянскую и Париса из греческой мифологии, была обернута вокруг платья, которое ниспадало складками.
Само платье было без рукавов, но Китти добавила яркий акцент с помощью красных перьевых украшений, прикрепленных к запястьям в качестве импровизированных рукавов.
Китти собрала свои светлые волосы в высокую прическу, которая подчеркнула ее эффектные украшения — серьги и колье-чокер в тон, которые также были из коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana. Украшения отличались золотыми деталями и цветочными мотивами, украшенными различными драгоценными камнями.