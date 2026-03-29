Леди Китти Спенсер надела на бал платье, созданное по мотивам древней картины

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Позже в своем Instagram Китти объяснила происхождение этого платья и детальнее рассказала о нем.

Платье, выбранное Спенсер было в стиле ампир от бренда, глобальным амбассадором которого она является с 2021 года. Наряд был украшен корсетом, расшитым кораллами, кристаллами и жемчугом.

Как объяснила аристократка в Instagram юбка была украшена вышивкой по всей поверхности, вдохновленной картиной Жака-Луи Давида 1789 года «Любовь Париса и Елены», которая хранится в Лувре. Реплика исторической картины XVIII века, изображающей Елену Троянскую и Париса из греческой мифологии, была обернута вокруг платья, которое ниспадало складками.

Само платье было без рукавов, но Китти добавила яркий акцент с помощью красных перьевых украшений, прикрепленных к запястьям в качестве импровизированных рукавов.

Китти собрала свои светлые волосы в высокую прическу, которая подчеркнула ее эффектные украшения — серьги и колье-чокер в тон, которые также были из коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana. Украшения отличались золотыми деталями и цветочными мотивами, украшенными различными драгоценными камнями.