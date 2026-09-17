Леди Китти Спенсер поделилась редкими кадрами из отпуска со своим мужем-миллионером и дочерью

Китти Спенсер с мужем Майклом Льюисом / © Instagram Леди Китти Спенсер

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Старшая дочь графа Чарльза Спенсера показала кадры в своем Instagram, поделившись редкими подробностями ее семейной жизни. Снимки были сделаны во время летних путешествий по Французской Ривьере.

Британская аристократка позировала в эффектном купальнике на борту суперъяхты Maison Mytheresa, которая в июне совершала круиз между Монако и Сен-Тропе.

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Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

© Instagram Леди Китти Спенсер

В своей подборке из 20 фотографий племянница принцессы Дианы также поделилась редким совместным снимком со своим почти не появляющимся на публике мужем-миллионером Майклом Льюисом, за которого она вышла замуж в июле 2021 года.

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А еще поделилась фотографией своей трехлетней дочери Афины, наслаждающейся кристально чистым морем.

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Леди Китти блистала в красно-белом полосатом платье от Сильвии Тчерасси, а также наслаждалась ярким солнцем в фиолетовом мини-платье и солнцезащитных очках.

Китти Спенсер с мужем Майклом Льюисом / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер старательно избегала публичности своих отношений с Майклом, редко публикуя его фотографии в социальных сетях и предпочитая появляться на публике в одиночестве. Также редко она показывала и снимки своей дочери.

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