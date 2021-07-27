Леди Китти Спенсер показала первое свадебное фото с мужем и еще три платья невесты

Леди Китти Спенсер показала первое свадебное фото с мужем и еще три платья невесты

30-летняя британская аристократка в выходные вышла замуж за своего 62-летнего возлюбленного – миллиардера Майкла Льюиса.

Прошло несколько дней с момента их бракосочетания в Риме, и только теперь Китти поделилась в Instagram фотографией, на которой запечатлена вместе с мужем. Она идет по улице в роскошном свадебном белом платье, созданном для нее Домом Dolce & Gabbana, а он идет рядом в белом костюме и с черной бабочкой и держит свою любимую за руку.

"Любовь. Навсегда ♥", - так нежно подписала фотографию новоиспеченная миссис Льюис.

Также читайте Первая годовщина свадьбы: муж принцессы Беатрис опубликовал редкий семейный снимок

Ранее Дом Dolce & Gabbana на своей официальной странице в Instagram показывал и второе, и третье свадебное платье Китти Спенсер. Да-да, у девушки было сразу несколько роскошных свадебных нарядов. А также опубликовал видео, где видно, как братья Китти ведут девушку к алтарю. Отец знаменитости - Чарльз Спенсер (родной брат принцессы Уэльской Дианы), на торжество приехать не смог.

Читайте также: Ей 30: как менялся стиль племянницы принцессы Дианы - леди Китти Спенсер

Образы леди Китти Спенсер (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку