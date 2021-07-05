Леди Луиза появилась на конном шоу в пиджаке, как у принца Филиппа

Леди Луиза появилась на конном шоу в пиджаке, как у принца Филиппа

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, несомненно, гордился бы сегодня своей 17-летней внучкой леди Луизой.

Дочь принца Эдварда и графини Софи пошла по стопам своего покойного деда Филиппа и заставила всю свою семью гордиться, когда приняла участие в Королевском Виндзорском конном шоу, которое проходит на территории Виндзорского замка.

Леди Луиза / Getty Images

Луиза, как и ее дедушка, увлечена ездой в экипаже, и она снова водила карету принца Филиппа, когда участвовала в конференции Шампань Лоран-Перье Британского общества водителей. В элегантном зеленом наряде и соответствующей шляпе Луиза убрала волосы с лица и сияла, когда она ехала по территории замка.

Ее родители и бабушка королева Елизавета II наблюдали за ней со стороны.

Королева Елизавета II / Getty Images

Днем ранее Луиза вместе с родителями присутствовала на шоу. Поклонники королевской семьи обратили внимание, что девушка была одета в длинный пиджак, очень похожий на пиджак принца Филиппа. Возможно, леди Луиза унаследовала этот элемент гардероба герцога Эдинбургского.

Графиня Софи и леди Луиза / Getty Images

Принц Эдвард, графиня Софи и леди Луиза / Getty Images

В нем Филипп был последний раз запечатлен на портретной фотографии вместе с женой Елизаветой II, которая была сделана на территории Виндзорского замка в июне 2020 года. Опубликовали снимок в день 99-летия герцога.

Напомним, принц Филипп не дожил до своего 100-летия всего несколько месяцев и умер в апреле 2021 года в присутствии королевы Елизаветы II.

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