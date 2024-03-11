Леди Луиза Виндзор: почему у дочери герцога и герцогини Эдинбургских нет титула принцессы

С рождения леди Луиза не получила титул принцессы, несмотря на то, что имела право на титул согласно королевским правилам, существовавшим несколько десятилетий назад. Согласно патенту 1917 года, дети монарха получают титул принца или принцессы и всегда являются Его Королевским Высочеством.Правило, установленное во времена правления короля Георга V, также распространяется на внуков монарха по мужской линии. Дети сына монарха могут быть Его Королевским Высочеством, а потомки дочери монарха – нет.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Это означает, что леди Луиза имеет право быть одновременно Ее Королевским Высочеством и принцессой, будучи дочерью младшего сына Елизаветы II, принца Эдварда. Ведь дочери принца Эндрю Беатрис и Евгения носят титулы принцесс, пишет express.

Леди Луиза Виндзор со своей мамой герцогиней Эдинбургской Софи / Фото: Associated Press

Когда принц Эдвард женился на тогдашней Софи Рис-Джонс в 1999 году, Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что было решено, что дети пары не будут Его Королевскими Высочествами. Брак Эдварда и Софи состоялся относительно вскоре после смерти Дианы, принцессы Уэльской, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Ее смерть стала причиной критики Дворца за то, что он выглядел слишком отстраненным, а также за лишение Дианы титула Его Королевского Высочества после ее развода с королем Чарльзом, тогдашним принцем Уэльским. Поскольку в то время королевские титулы были спорным вопросом, Фирма решила, что дети Эдварда и Софи примут титулы, относящиеся к графу, а не титулы принца и принцессы. После жинитьбы принц Эдвард получил титул графа Уэссекского, а его жена Софи стала графиней Уэссекской. И только после восшествия на трон короля Чарльза Софи и Эдвард получили новые титулы – герцога и герцогини Эдинбургских, принадлежавшего ранее принцу Филиппу (отцу Чарльза и Эдварда).

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

В преддверии 18-летия леди Луизы Софи заявила, что ее дочь может использовать титулы принцессы и Ее Королевского Высочества, если сама этого захочет. Но Луиза предпочла называться просто "леди".

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