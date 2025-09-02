- Дата публикации
Леди Луиза Виндзор разделяет увлечение короля Чарльза III: чем она занимается
Леди Луиза Виндзор в этом месяце начнет свой последний год в университете Сент-Эндрюсс в Шотландии.
Леди Луиза — дочь герцогини Эдинбургской Софи и принца Эдварда — разделяет любовь к театральному искусству, как и ее дядя король Чарльз III. В университете в Шотландии Луиза изучает английскую литературу и принимает участие в театральных постановках, как это делал в свое время и Чарльз.
«Она подрабатывает по будням в столовой и участвует во многих студенческих театральных постановках — например, пела в хоре в спектакле „Лихорадка дракона“ — и была очень хороша», — рассказала одна из одногруппниц Луизы. «Театр не очень большой, поэтому тот факт, что она является его частью, показывает ее огромную преданность делу», — добавила она, — пишет журнал Hello!.
Также известно, что как и ее отец, принц Эдвард, леди Луиза увлечена искусством и рилингом — шотландскими танцами. Они добавили, что она «очень хорошо танцует».
Напомним, в шотландском университете королевская особа встретила и свою любовь. Парня зовут Феликс да Силва-Клэмп, кто он и, что он нем известно, мы рассказывали ранее.