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Леди Луиза Виндзор завершила учебу в университете: королевская семья поделилась праздничными фото
22-летняя леди Луиза Виндзор завершила учебу в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.
Королевская семья поделилась фотографиями с выпускного дочери принца Эдварда, герцога Эдинбургского и герцогини Эдинбургской Софи.
«Поздравляем леди Луизу с окончанием обучения в Сент-Эндрюсском университете!
Леди Луизу сопровождали ее родители, герцог и герцогиня Эдинбургские, на церемонии вручения дипломов», — написано под фотографиями, которыми поделился университет.
Племянница короля Чарльза завершила четырехлетнее обучение по специальности «Английская филология» в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии и приняла участие в официальной церемонии вручения дипломов.
22-летняя Луиза, одетая в официальную выпускную мантию с капюшоном и белую рубашку университета, выглядела элегантно и торжественно, держа в руках свиток и позируя перед камерой. На втором фото ее родители стояли по обе стороны от нее, невероятно гордые запечатленными на этом трогательном семейном портрете.
Как и ее мать, герцогиня Софи, леди Луиза, судя по всему, тоже подстригла волосы по этому случаю, сделав более короткую стрижку, чем обычно.
Последние четыре года Луиза училась на факультете английского языка в этом шотландском учебном заведении и теперь завершила его.
Напомним, ранее мы рассказывали, где продолжат свою учебу европейские принцессы.