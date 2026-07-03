Леди Луиза Виндзор завершила учебу в университете: королевская семья поделилась праздничными фото

Леди Луиза Виндзор / © Instagram британской королевской семьи

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Королевская семья поделилась фотографиями с выпускного дочери принца Эдварда, герцога Эдинбургского и герцогини Эдинбургской Софи.

«Поздравляем леди Луизу с окончанием обучения в Сент-Эндрюсском университете!

Леди Луизу сопровождали ее родители, герцог и герцогиня Эдинбургские, на церемонии вручения дипломов», — написано под фотографиями, которыми поделился университет.

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Леди Луиза Виндзор / © Instagram британской королевской семьи

Племянница короля Чарльза завершила четырехлетнее обучение по специальности «Английская филология» в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии и приняла участие в официальной церемонии вручения дипломов.

22-летняя Луиза, одетая в официальную выпускную мантию с капюшоном и белую рубашку университета, выглядела элегантно и торжественно, держа в руках свиток и позируя перед камерой. На втором фото ее родители стояли по обе стороны от нее, невероятно гордые запечатленными на этом трогательном семейном портрете.

Леди Луиза Виндзор и ее родители герцогиня Софи и принц Эдвард / © Instagram британской королевской семьи

Как и ее мать, герцогиня Софи, леди Луиза, судя по всему, тоже подстригла волосы по этому случаю, сделав более короткую стрижку, чем обычно.

Последние четыре года Луиза училась на факультете английского языка в этом шотландском учебном заведении и теперь завершила его.

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Напомним, ранее мы рассказывали, где продолжат свою учебу европейские принцессы.

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