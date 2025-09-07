ТСН в социальных сетях

Леди Луизу Виндзор поддержал бойфренд на новых соревнованиях экипажей

Мероприятие состоялось в прошлые выходные, когда дочь герцогини Эдинбургской Софи и принца Эдварда, принимала участие в соревнованиях по каретному спорту.

Леди Луиза Виндзор

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

21-летняя Луиза участвовала в Национальном чемпионате по вождению экипажей в клубе по каретному спорту и поло «Эшфилдс». Очевидцы говорят, что на соревнованиях появился и ее предполагаемый бойфренд — Феликс да Силва-Клэмп, с которым леди Луиза познакомилась в университете Сент-Эндрюсс, где они оба учатся.

Хотя о Феликсе, которого не раз видели с Луизой, известно немного, он проявил себя как надежный партнер, подбадривая девушку со стороны. На протяжении всего дня соревнований, в ходе которых Луиза завоевала бронзовую медаль, Феликс снимал на камеру некоторые моменты соревнований, пишет express.co.uk.

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

Очевидцы рассказала журналистам, что Феликс изо всех сил болел за королевскую особу. Также пара казалась «очень близкими», несмотря на то, что воздерживались от какой-либо публичности.

Это не первый раз, когда пару видят вместе, их уже несколько раз фотографировали вместе, в том числе, и на подобного рода соревнованиях, а также на университетских тусовках.

