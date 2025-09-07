Леди Луизу Виндзор поддержал бойфренд на новых соревнованиях экипажей

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

21-летняя Луиза участвовала в Национальном чемпионате по вождению экипажей в клубе по каретному спорту и поло «Эшфилдс». Очевидцы говорят, что на соревнованиях появился и ее предполагаемый бойфренд — Феликс да Силва-Клэмп, с которым леди Луиза познакомилась в университете Сент-Эндрюсс, где они оба учатся.

Хотя о Феликсе, которого не раз видели с Луизой, известно немного, он проявил себя как надежный партнер, подбадривая девушку со стороны. На протяжении всего дня соревнований, в ходе которых Луиза завоевала бронзовую медаль, Феликс снимал на камеру некоторые моменты соревнований, пишет express.co.uk.

Очевидцы рассказала журналистам, что Феликс изо всех сил болел за королевскую особу. Также пара казалась «очень близкими», несмотря на то, что воздерживались от какой-либо публичности.

Это не первый раз, когда пару видят вместе, их уже несколько раз фотографировали вместе, в том числе, и на подобного рода соревнованиях, а также на университетских тусовках.