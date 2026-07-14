Леди Марина Виндзор показала неопубликованные ранее снимки со своей свадьбы

Леди Марина Виндзор и Нико Маколей

Реклама

Теперь британская королевская особа поделилась еще несколькими фотографиями со своего особого дня торжества.

Леди Марина Виндзор в день ее свадьбы

«20.06.2026 Ну что ж, это было ВЕСЕЛО!! Волшебное безумие и невероятно волшебные мгновения. Множество сияющих сердец собралось, чтобы отпраздновать любовь в день летнего солнцестояния. Мы чувствуем себя такими счастливыми и благодарными, и до сих пор наслаждаемся всей радостью и красотой этих особенных дней. Свадебная радость продолжается», — написала в подписи под снимками британская аристократка, показав на снимках подробнее, как проходило веселье.

Леди Марина Виндзор и Нико Маколей

Леди Марина — внучка покойной герцогини Кентской — выглядела в день свадьбы сияющей в элегантном белом платье, а ее новоиспеченный муж — щеголеватым в темном костюме.

Реклама

Леди Марина Виндзор в день ее свадьбы

Леди Марина Виндзор и Нико Маколей

Леди Марина Виндзор

Леди Марина Виндзор и подружки невесты

Новости партнеров